Nu skal kineserne også til at spise røde pølser

Hidtil har kineserne måttet rejse til Danmark for at smage en dansk, rød hotdogpølse, men fremover kan de spare flybilletten.



Det er nemlig lykkedes at indgå en handelsaftale med Kina, så Danmark nu må eksportere varmebehandlet svinekød som for eksempel pølser og dåseskinke.



"Det er en stor dag for dansk landbrug og dansk økonomi. Vi er verdensmestre i danske pølser og skinkekød. Det vil middelklassen i Kina selvfølgelig også gerne smage på. Det er lig med både eksportindtægter og arbejdspladser i Danmark," siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).



Hos brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer skønner man, at der ligger 250 mio. årlige eksportkroner og venter som følge af aftalen.



Det tal er ikke skudt helt ved siden af, hvis man spørger slagterikoncernen Danish Crown.



Her har datterselskabet Tulip længe ventet på at få aftalen i hus.



"Men det er lidt en joker. Derfor kan jeg frygte, at vi sælger for 50 mio, ekstra om året, men det kan også ende med et nul mere og ramme 500 mio., hvis vi rammer plet," siger Kasper Lenbroch, der er administrerende direktør for Tulip.



Med aftalen slutter en lang proces, der begyndte med et kinesisk besøg i Vejle i 2008.



Og som fortsætter, når Danish Crown til næste år åbner en fabrik i Shanghai, der blandt andet skal producere pølser.



Råvarerne skal dog fortsat leveres af de danske andelshavere, som er svineproducenter.



"Derfor vil vi fortsat fastholde danske arbejdspladser, også når fabrikken i Shanghai er i drift," siger Kasper Lenbroch.



Tulip forventer, at man allerede om et par uger kan sende den første containerfuld pølser østpå.



