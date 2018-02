Kuratorer for konkursramt møbelgigant på weekend-arbejde: Kæmper for løsning før mandag middag

Få timer efter at Danmarks største møbelproducent, Tvilum, fredag formiddag blev erklæret konkurs var kuratorerne i kontakt med mulige købere til aktiviteterne.



Og lige siden har advokat Morten Hans Jakobsen, Gorrissen Federspiel, og advokat, Ulrik Holsted-Sandgreen, Horten, arbejdet under tidspres.



Hvis ikke der mandag sidst på formiddagen er positivt nyt at fortælle, når de op mod 700 medarbejdere, der blev sendt hjem fredag, skal til orienteringsmøde, så begynder medarbejderstaben i Tvilum at smuldre.



"Jeg krydser i dén grad fingre for, at Tvilum kan fortsætte i en eller anden form. Der er jo mange ansatte. Pausen inden der forhåbentlig kommer en løsning skal af mange grunde være så kort som overhovedet muligt. Går der en måned, så vil en del være væk og have fundet andet arbejde. Og der vil jo også være nogle kunder, som finder andre leverandører," fastslår formand for 3F Silkeborg Jens Svenningsen.



Afklaring før møde



Ulrik Holsted-Sandgreen siger, at han og kurator-kollegaen mener det er realistisk, at Tvilum eller i hvert fald dele af selskabet kan føres videre.



"Vi forhandler, og jeg kan ikke sige, hvornår der kommer en afklaring. Men det ville helt klart være rart at have noget på plads inden mødet med medarbejderne mandag," siger han.



Tvilum er ikke bare Danmarks største møbelproducent - men også verdens største producent af plademøbler, typisk saml-selv-produkter til store, men meget omkostningsbevidste kunder, som Ikea, Walmart, Target og Jysk - sidstnævnte iøvrigt ejet af silkeborgenseren Lars Larsen.



Tvilum har haft det svært i mange år. 2017-regnskabstallene kendes ikke endnu, men det samlede minus fra 2010 til 2016 løber op i en lille halv mia. kr., og toplinjen har været faldende til 1,3 mia. kr. i senest offentliggjorte regnskab.



Antallet af ansatte er på ti år faldet fra 1800 til i dag under 700, og der er blevet lukket flere fabrikker, så der til sidst kun var produktion i Fårvang og Kjellerup ved Silkeborg tilbage - plus en polsk fabrik, som fortsætter uanfægtet af konkursen.



Rygter på det seneste har fortalt, at 2017-regnskabet ville vise de bedste tal i mange år, men alligevel smed ejeren, den amerikanske kapitalfond Revolution Capital Group, for bare et par måneder topchef Andrew Long på porten og erstattede ham med Torben Porsholdt.



Konkursen i fredags skyldes, i følge kuratorerne, at det har knebet med likviditeten. Der er ændret på de danske regler for eksport-moms, så Skat har krævet forudbetalte refusioner retur, samtidig med, at der har været problemer med betalingerne fra en større kunde, og flere leverandører har lukket for kreditten.



Milliardbeløb



Historien om Tvilum starter med en succesrig østjysk træmand, Egon Kristiansen, som byggede en møbelproduktion op. Den danske kapitalfond Axcel købte sig i 1996 ind og fik samlet en række danske trævirksomheder til en stor koncern, som 2000 blev solgt til store amerikanske Masco for et milliardbeløb.



I 2013 røg Tvilum videre til Revolution Capital. Og siden har der været røde tal.