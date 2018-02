Danske golfspillere falder lidt tilbage i Malaysia

Thomas Bjørn øjner fortsat top-10, mens Søren Kjeldsen har fået relativt langt derop efter tredje runde af European Tour-turneringen i golf i Malaysia.



Begge de rutinerede danskere gik under par, men mistede placeringer.



Thomas Bjørn afsluttede tidligt lørdag morgen dansk tid runden i tre slag under par efter en del bølgegang med tre bogeys og seks birdies undervejs.



Dermed ligger Ryder Cup-kaptajnen i samlet 11 slag under par på en delt 19.-plads. Før tredje runde lå han delt nummer 14.



Den placering havde Søren Kjeldsen også, men efter en tredje runde i ét slag under par, er han dalet ned på en delt 34.-plads i samlet ni slag under par.



Thomas Bjørn er ikke sluttet i top-10 i en European Tour-turnering siden 2014. Før fjerde runde i Kuala Lumpur har han to slag op til spillerne i top-10.



Også Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen stillede op i turneringen, men de klarede ikke cuttet.



