Midtjysk møbelgigant kæmper for livet: 700 medarbejdere sendt hjem

(Opdateret) Møbelkæmpen Tvilum har sendt samtlige 700 medarbejdere på fabrikkerne i Kjellerup og Fårvang ved Silkeborg hjem med besked om, at virksomheden skal rekonstrueres.



Selskabet, som er en af verdens største producenter af plademøbler, har gennem flere år kæmpet med underskud, og de samlede tab over en håndfuld år løber op over en halv mia. kr.



Så sent som i november blev topchef Andrew Long i den amerikansk ejede møbelkoncern pludseligt skiftet ud med Torben Posrholdt.



Her til formiddag har virksomheden, fremgår det af en registrering i det Centrale Virkomheds Register, CVR, ændret navn til det anonyme Selskabet af 2. februar 2018 ApS . En lang række binavne, bl. a. Tvilum Møbelfabrik A/S, er blevet slettet.



"Vi har netop fået den triste besked fra Tvilum og kender endnu ikke flere detaljer. Men vi håber meget, at det lykkes at finde en løsning, så Tvilum kan fortsætte, for det er en meget vigtig virksomhed for Silkeborg-området," siger Jens Svenningsen, der er formand for 3F Silkeborg til Midtjyllands Avis.



Avisen oplyser også, at Skifteretten i Viborg ikke har nogen konkurssag om Tvilum under behandling.



I mange år var Tvilum, der er en sammenlægning af flere danske møbelfabrikker, familieejet. På et tidspunkt kom danske Axcel ind som ejer. Kapitalfonden solgte i en perleforretning til amerikanske Masco Corporation, og i 2013 blev Tvilum opkøbt af den amerikanske kapitalfond Revolution Capital Group.