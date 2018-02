Det skriver medierne: TDC-opkøb og Novo-regnskab stjæler billedet

TDC køber den nordiske mediekoncern MTG, der står bag Viasat-kanalerne, i en handel til 15 mia. kr. Det sker for at få vendt udviklingen, hvor TV-kunderne i stor stil forlader TDC-koncernen. Den sammenlagte virksomhed får nyt navn og brand. Samtidig er opkøbet begyndelsen på enden for de nu forældede pakker. Coloplast fik et dårligere første kvartal af det forskudte regnskabsår 2017/18, end analytikerne havde forventet. Medicoselskabet omsatte for 3955 mio. kr. i kvartalet, hvor analytikere havde ventet et salg på 4015 mio. kr.Med en opsigtsvækkende rokade sætter Novo Nordisk den mangeårige finansdirektør, Jesper Brandgaard, i spidsen for den pressede biofarmaceutiske division. Opgaven er klar: Køb nye midler inden sommerferien.Når fusionen af TDC's og MTG's medieforretning har fundet sine ben, kan en sammenlægning med svenske Tele2 tegne en nordisk medie- og telekoncern, der kan tage kampen op mod internationale storspillere.

Aktionærerne er ikke just begejstrede for Coloplasts resultater for første kvartal af medicoselskabets skæve regnskabsår. Koncernens forretningsområde for hud- og sårpleje fortsætter med at volde det danske medicoselskab problemer.Et stort tab på en svækket dollar, et udfordret insulinmarked i USA, en fejlslagen opkøbsdrøm og få måneder til et af de mest afgørende punkter i mange år for Novo Nordisk. Men 2018 kan meget nemt blive året, hvor en række problemer bliver løst. En lang række brancher frygter giganten Amazons indtog. Men det kan give Novo Nordisk nye muligheder, siger topchef Lars Fruergaard Jørgensen.TDC's milliardfusion med MTG sendte torsdag aktien ned med over 8 pct. TDC's topchef, Pernille Erenbjerg, forstår investorernes mistro. Analytikere tror ikke på, at fusionen er en formssag, da det kræver aktionærernes godkendelse, fordi transaktionen er betinget af en massiv kapitaludvidelse. Teknologien bag kryptovalutaer kan bruges i arbejdet med cyberrisiko. Det er vigtigt at skelne mellem kryptovalutaer som betalingsmiddel og teknologien bag, mener vicedirektør Karsten Biltoft fra Nationalbanken, der er gået i samarbejde med ECB. Norske Helge Lund er kørt i stilling som ny bestyrelsesformand. Novo Nordisk har dermed scoret en af Norges absolutte topnavne. Den nuværende formand, Göran Ando, trækker sig efter 13 år i bestyrelsen, heraf syv som næstformand og fem som formand.Matas bliver angrebet fra flere sider. Normal kæmper med den store kæde på prisen, og kæden blive nu udfordret af ejer bag tre store matas-butikker, der bryder ud og stifter et helt nyt butikskoncept, der skal konkurrere direkte med Matas./ritzau/FINANS