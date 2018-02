500 afsløret i fartkontrol på Storebælt

Apparatet i en af politiets fotovogne klikkede i ét væk under en kontrol af trafikken på Storebæltsbroen torsdag.



I løbet af godt fem timer blev 520 bilister knipset.



- To står til en betinget frakendelse af kørekortet, fordi de kørte mere end 160 kilometer i timen, siger Erik Mather, der leder færdselsafdelingen i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.



Den højst tilladte hastighed er 110 kilometer i timen. Sidste år var der 31 færdselsuheld.



- Det er jo en speciel strækning. Man kan nok forestille sig, hvad der sker, hvis en bil slår en kolbøtte derude og ryger ud over autoværnet, siger Erik Mather.



I alt kørte 4713 biler forbi fotovognen på Sprogø.



/ritzau/