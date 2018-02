Mand anholdt for at true statsministeren

Trusler mod statsminister Lars Løkke Rasmussen og mod politiet i en film fik torsdag politiet til at rykke ud for at anholde en 41-årig mand på det nordlige Falster.



Videoen skal være offentliggjort på YouTube, oplyser politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.



Udover at afhøre manden vil politiet foretage andre undersøgelser, fremgår det.



Den 41-årige sigtes for at overtræde straffelovens bestemmelse om vold eller om trusler om vold mod offentligt ansatte.



Politiet ønsker ikke at sige, hvor længe filmen har været tilgængelig på det sociale medie.



- Men vi har handlet hurtigt, siger Kim Kliver.



