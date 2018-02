Fængslede cataloniere går til FN-panel

Relateret indhold Artikler

Tre ledere af Catalonien, der sidder fængslet i Spanien, tager deres sag til et FN-panel. Det oplyser deres advokater.



Der er tale om den afsatte catalanske vicepræsident, Oriol Junqueras, samt lederne af to separatistgrupper, Jordi Sanchez og Jordi Cuixart.



De tre er anklaget for deres rolle i det catalanske forsøg på løsrivelse fra Spanien.



Advokat Ben Emmerson sagde ved et pressemøde i London, at deres fængsling er en krænkelse af FN's menneskerettigheder.



- Spaniens fængsling af de tre er en krænkelse af menneskerettighederne, der forhindrer dem i at udføre deres rolle som politiske repræsentanter for det catalanske folk, siger Ben Emmerson.



/ritzau/AFP