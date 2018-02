Endnu en topdiplomat forlader Trump

Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Donald Trump

En topdiplomat i det amerikanske udenrigsministerium, Tom Shannon, har indgivet sin afskedsbegæring, skriver nyhedsbureauet AP.



Shannon rangerer som nummer tre i USA's udenrigsministerium. Han havde ansvaret for overdragelsen af magten til præsident Donald Trumps administration, og hans tilbagetræden sker nøjagtigt et år efter.



Han siger, at der er tale om en personlig beslutning, og der ikke ligger noget politisk til grund for den.



Shannon har en 35 år lang karriere bag sig i udenrigstjenesten - herunder som ambassadør.



En talsmand for ministeriet siger, at udenrigsminister Rex Tillerson gerne havde set, at Shannon havde fortsat sit arbejde.



/ritzau/AP