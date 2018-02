Tesla-stifter har solgt 20.000 flammekastere på fire dage

Unless you like fun -- Elon Musk (@elonmusk) 28. januar 2018

The rumor that I'm secretly creating a zombie apocalypse to generate demand for flamethrowers is completely false -- Elon Musk (@elonmusk) 28. januar 2018

Tesla-stifteren Elon Musk har altid haft flere bolde i luften. Udover at stå i spidsen for elbilproducenten står han også bl.a. bag rumfartsfirmaet SpaceX og i søndags lancerede han så en ny forretning: Salg af flammekastere. For 500 dollar kunne amerikanere - og andre folk, hvis landes våbenlovgivninger tillader den slags - forudbestille en flammekaster, afslørede Elon Musk på Twitter.I alt blev 20.000 nummererede eksemplarer sat til salg.Udover en række mere eller mindre opfindsomme jokes kunne Elon Musk bl.a. oplyse, at flammekastere, der skyder mindre end ti fod - ca. tre meter - er lovlige i USA.Torsdag morgen dansk tid er samtlige flammekastere solgt, oplyser Tesla-stifteren på Twitter.Elon Musk sælger flammekasterne via sin tunnelborevirksomhed, The Boring Company, der arbejder på at gøre det billigere at bore tuneller.