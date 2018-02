Ørsted gør klar til havvinds arvtager

Henrik Poulsen, adm. direktør i Ørsted, vil nu afsøge markedet for investeringer grønne energikilder, der ikke er havvind.



"Vi kigger på, om vi kan skabe værdi ved at stå på en bredere platform inden for grøn energi," siger Henrik Poulsen i forlængelse af Ørsteds årsregnskab torsdag.



Regnskabet markederede en rekord for Ørsted, det tidligere Dong, der leverede et driftsoverskud på 22,5 mia. kr.



Det betyder, at indtjeningen i Ørsted nu er så stor, at det åbner op for investeringer, der kan supplere Ørsted kompetencer inden for havvind. Ørsted er verdens største udbyder af havvind, og har installeret 29 pct. af verdens havvindparker.



Har pengene



"Vi er i den situation, at vi har balancen og kapitalen til at investere," siger Henrik Poulsen, der understreger, at den umiddelbare fremtid for Ørsted for langt den overvejende del vil byde på mere havvind.



"Vi har opbygget kompetencer, som vi tror kan sættes i spil inden for andre områder, og dér vil slå til, hvis de rigtige muligheder byder sig," siger Henrik Poulsen, der peger på, at det i så tilfælde vil dreje sig om mellem 0 og 10 pct. af den kapital som Ørsted investerer.



De områder som Ørsted har udpeger om interessante er solenergi, energilagring og landvind (som et dengang økonomisk presset Ørsted ellers trak sig ud af for fem år siden).

Vind udfordrer energisystemet



For Ørsted er der i dag også forhold i udbredelsen af havvind, der udfordrer. Hele systemet kæmper med at indarbejde de øgede mængder grøn energi. På Ørsted hjemmemarked i Nordeuropa er havvind efterhånden så udbredt, at i takt med, at andelen af bæredygtig energi stiger, så når man en naturlig grænse i systemet: Når vinden blæser, dropper prisen på elektricitet drastisk, og når der ingen vind er, stiger prisen tilsvarende.



Ved eksempelvis at have flere teknologier,der kan supplere hinanden på forskellige tidspunkter, kan den mekanik delvis imødekommes. Lagringsteknologi kan udviske forskelligene endnu mere.



"Efterhånden som de grønne teknologier udvikler sig, så vil prisforskellen også udviskes. Og valget af teknologi vil derfor i højere grad afhænge af det specifikke sted og projekt. Det er en udvikling, som vi allerede har set lidt af i England, hvor man udbyder kontrakter, hvor teknologien bag ikke er specificeret," siger Henrik Poulsen, der dog tror, at selv inden for de næste par år, vil udbud stadig være øremærket til havvind.



Tidsplanen for den nye satsning er nu, at Ørsted over de næste måneder vil afsøge mulighederne.



"Til foråret finder vi ud af om de giver mening at investerer i de områder. jeg vil tro, at inden inden udgangen af 2019 vil vi have en god ide om hvilke markeder vi kan gå ind i," siger Henrik Poulsen.

For iagttagere giver det mening, at Ørsted prøver at få bredere platform.



Spreder risiko



"Ørsted har alle deres æg i en kurv, hvis en spiller på havvindsmarkedet kommer med noget banebrydende teknologi, kan det få fatale konsekvenser for Ørsted," siger Mortens Imsgard, senioranalytiker i Sydbank, der ser, at Ørsted må starte forfra på nye markeder