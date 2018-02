Jyske Bank: Lille skuffelse i Ørstedregnskab

Relateret indhold Tilføj søgeagent Jyske Bank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Jyske Bank Aktieordbog

Ørsteds forventninger til 2018 skuffer Frans Høyer, Jyske Banks chef for aktieanalyse.



"De forventer en flad udvikling i den underliggende indtjening, samtidig med at de jo har mere kapacitet i 2018 end i 2017. Så det er en lille skuffelse," siger Frans Høyer.



Tallene og forventningerne til 2018 er dog svære at sammenligne. Ørsted meddelte nemlig, at man fra i år vil guide på en ny måde. Hvor der tidligere i forvenintningerne indgik de forventede frasalg af anparte i havparker, så vil forventninger ekskludere dem. Baggrunden er, at det kan ændre et års resultat væsentligt, hvornår et frasalg lander.



I år vil det påvirke Ørsteds resultat væsentligt hvis det ventede frasalg af den engelske havpark Hornsea 1 lander i 2018 eller 2019. I Ørsted jargon kaldes frasalg af anparte i havparker for farm down.



Frans Høyer peger på, at den ændrede måde at opgøre forventningerne til det kommende, reelt gør det svært at få en føling med, hvad der ligger i forventningerne til 2018.



"Når man kigger på forventninger til den underliggende indtjening, som er det jeg lægger vægt på, så er det svært at sige, om det den flade udvikling reelt er fordi, de har ændret måden de guider på. Det gør det svært," siger Frans Høyer. Han fortsætter:



"Konklusionen er, at jeg synes at den underliggende del skuffer en smule. Men totalen ser okay ud."



Ørsteds driftsresultat landede fuldstændig som ventet på 22,5 mia. kr. Allerede den 10. januar opjustede Ørsted forventningerne til årets resultat, og spændingen var derfor taget ud af den del af årsregnskabet som angår indtjeningen.