Bilister i København kører én kilometer på syv minutter

På landets mest trængselsramte strækning snegler trafikken sig så langsomt afsted, at bilister og fodgængere bevæger sig stort set lige hurtigt.



Det fremgår af en undersøgelse fra Vejdirektoratet ifølge Ingeniøren.



Direktoratet har kigget på, hvor mange minutter det tager en bilist at køre én kilometer i myldretiden på de hårdest ramte strækninger i landets fem største kommuner.



Værst står det til i København, hvor rejsetiden for en kilometer på H.C. Andersens Boulevard er oppe på 7,1 minutter. Det kan omsættes til en kørehastighed på bare otte kilometer i timen.



Lidt hurtigere går det i Aalborg, hvor rejsetiden for en kilometer på Vesterbro ligger på 5,3 minutter.



I Aarhus og Odense tager det henholdsvis 5,0 og 4,7 minutter at tilbagelægge en kilometer i bil på de mest trafikerede strækninger.



I Esbjerg kan distancen tilbagelægges mere end dobbelt så hurtigt som i København, nærmere bestemt 3,1 minutter på Strandby Kirkevej i myldretiden.



Det giver dog stadig kun en kørehastighed på 20 kilometer i timen svarende til almindeligt cykeltempo.



Vejdirektoratet har ikke tidligere lavet tilsvarende trængselsmålinger. Men afdelingsleder for transportanalyse Andreas Egense fortæller, at tallene er udtryk for en generel stigning i biltrafikken på landsplan.



Og Vejdirektoratet forventer, at trængslen vil stige i de kommende år.



- Vi kommer til at få mere trafik. Og vores prognoser viser, at der også kommer til at være mere trængsel i byerne, end der er i dag, siger Andreas Egense.



Det er Folketingets transportudvalg, der har bedt transportminister Ole Birk Olesen (LA) om at få udarbejdet en opgørelse over rejsetiden for bilister i myldretiden.



/ritzau/