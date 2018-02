Det skriver medierne: Startup truer Nets

Det jyske startupselskab PensoPay har taget kampen op mod giganterne på det lukrative marked for betalingsløsninger på nettet. Firmaet har nu 1000 webshops som kunder. En finans ekspert ser PensoPay som en udfordrer i stil med Plenti og Telmore på telemarkedet TDC's opkøb af mobilselskabet Plenti har skabt ro på det danske telemarked. Nu kaster teleselskaberne sig over bredbånd som det næste store slagtilbud til danskerne.Coop Bank skal først give overskud i 2020, lyder det fra formand Lasse Bolander, der dog varsler forbedrede 2017-tal for banken. Den har indtil videre kostet dagligvarekoncernen mere end 400 mio. kr. Udenrigstrafikken er på tre år vokset med 25 pct. i Billund Lufthavn. Både lavprisselskaber og netværksoperatører har fremgang. Nye flytyper giver håb om den første interkontinentale rute fra Billund Lufthavn, og ruter til New York eller en anden by på USA's østkyst er realistisk om få år.Medicokoncernen Ambu leverer endnu en opjustering, og særligt indtjeningen overrasker positivt. Trumps skattereform giver dog anledning til en vis tvivl.A.P. Møller-Mærsk får kamp til stregen i jagten på de blockchain-løsninger, der skal revolutionere branchen og gøre det billigere at transportere varer. Presset kommer fra en håndfuld globale konkurrenter, der allerede kører lignende projekter. It-kapløbet er i gang mellem megarederier, men blockchain-ekspert vurderer, at der kun er plads til én vinder. Mærsk og IBM er klar med løsninger om et halvt år. Ringkjøbing Landbobanks udlån er steget med over 50 pct., siden John Fisker blev chef. Han gør klar til ny vækst i år, og til at de ansatte skal sidde endnu tættere. Budgettet lyder på en organisk udlånsvækst på mellem 5 og 10 pct. hvert år. (Side 8)/ritzau/FINANS