En chauffør blev fyret fra et nordsjællandsk apotek, fordi han havde sendt en privat sms i arbejdstiden. Onsdag har han fået oprejsning i retten. Apotekeren er blevet dømt for en usaglig afskedigelse, som i alt koster hende næsten 300.000 kroner, oplyser Retten i Lyngby.



Det var en dag i oktober 2016, at den nu 64-årige mand, der også var servicemedarbejder på apotek i Birkerød, sendte en privat sms.



Helt præcist sendte han beskeden om et fodboldarrangement til en ven klokken 12.34. Men ejeren af apoteket holdt ham under nøje opsyn og greb til den drastiske reaktion, fordi hans frokostpause først begyndte klokken 12.45.



Det er i strid med apotekets personalehåndbog at sende private sms'er i arbejdstiden, og allerede samme dag afskedigede hun den ansatte, fremgår det af referat af sagen på rettens hjemmeside.



Imidlertid var fyringen ude af proportioner, og den var ikke rimeligt begrundet i virksomhedens eller chaufførens forhold, konkluderer retten.



I sagen har det været et tema, om han var ansat under funktionærlignende vilkår.



Da han oprindeligt blev ansat i 2001, havde han funktionærstatus, og dette indkaldte han sin oprindelige arbejdsgiver til at vidne om i retten.



Imidlertid står der intet om dette på et ansættelsesbevis fra 2007, hvilket apotekets nye ejer, der overtog virksomheden i 2008, har henholdt sig til.



Retten giver dog den 64-årige medhold i, at han på tidspunktet for afskedigelsen faktisk var beskyttet af funktionærvilkår.



Den store regning skyldes godtgørelse for usaglig afskedigelse, ferie og fratrædelse, ligesom der indgår løn i opsigelsesperioden.



/ritzau/