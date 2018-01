Amerikansk frygtindeks fortsætter i højeste niveau siden august

Frygten på det amerikanske aktiemarked stiger videre tirsdag på en dag, hvor aktier og obligationskurser går hånd i hånd ned.



Det amerikanske frygtindeks - VIX-indekset - der handles på Chicago-børsen - stiger onsdag eftermiddag dansk tid og fortsætter dermed stigningen fra mandag, hvor indekset nåede det højeste niveau siden august sidste år.



Tirsdag ved 17-tiden dansk tid ligger indekset i 14,26 - godt 3 pct. højere end mandag - da det steg knap 25 pct.



VIX-indekset viser forventningerne til udsvingene (volatiliteten) på aktiemarkedet i USA. Indekset var i bundrekord med en værdi på under lige over 9 den 3. november sidste år.



LANGT FRA FINANSKRISENIVEAU



Under finanskrisen tilbage i 2008 bankede indekset helt op til lige over 80, og usikkerheden om væksten tilbage i 2011 fik ligeledes indekset til i en længere periode at ligge med værdier på 30 eller højere.



I forbindelse med den britiske brexit-afstemning i juni 2016 var indekset oppe over 40. Før finanskrisen i 2008 havde indekset typisk værdier på omkring 10-20 - ligesom i dag.



Under finanskrisen, efter Lehman Brothers' krak i 2008, steg indekset fra omkring 20 til niveauer på 60-80 og toppede den 20. november 2008 i 80,86.



VIX-indekset handles på børsen i Chicago hver børsdag fra klokken 9.15 til 22.15 dansk tid.



