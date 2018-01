Arla går investerings-amok: Satser 3,9 mia. kr. på vækst i år

Arla sætter ny investerings-rekord i år. Bestyrelsen for mejerigiganten har her til aften godkendt en plan, som sætter gang i investeringer for 527 mio. euro - mere end 3,9 mia. kr. Halvdelen af pengene investeres i Dannmark, hvor der i investeringsplanen er afsat 2 mia. kr.



De næsten 4 mia. kr. er det største beløb, selskabet nogensinde har investeret på et år, og tæt på halvanden mia. kr. mere end i fjor.



Tiltaget kommer som led i realiseringen af Arlas vækstambitioner frem mod 2020. Og satsningen handler i vidt omfang om at øge Arlas salg udenfor de traditionelle kernemarkeder i Europa.



Det er baggrunden for en stor del af investeringen på hele 2 mia. kr. i Danmark. Det er nermlig her størstedelen af koncernens eksport ud af Europa produceres.



De største investeringer i Danmark falder i Vestjylland. Og mest på anlægget Arinco i Videbæk i Vestjylland, hvor der bruges 59 mio. kr. euro eller 440 mio. kr. på udvidelse af mælkebehandlingskapacitet til fremstilling af børneernærings-produkter.



På selskabet Danmark Proteins anlæg i Nr. Vium tæt ved Videbæk placeres en samlet investering i år på 55 mio. euro eller 410 mio. kr. i nyt såkaldt spraytårn og udvidelse af produktion af specialingredienser til fødevareindustrien m.m.



Og i Troldhede - også i Vestjylland - bruges 12,9 mio. euro på en udvidelse af produktionen af Castello-specialoste til eksport.



Igennem det seneste årti har Arla øget koncernens globale forretning med 50 pct. og opererer nu i 120 lande over hele verden, og Arla slår fast, at mens produktionen af mælk globalt fortsat er volatil, så fortsætter forbruget af mejeriprodukter med at vokse hurtigere end nogensinde før.



Arla Foods har, fastslås det, gode muligheder for vækst ved at gribe udfordringen om at imødekomme den stigende efterspørgsel efter mejeriprodukter.



"Denne investeringsplan er en vækstplan, som har til formål at udvide og styrke vores position i vigtige mejerikategorier og geografiske markeder, hvor Arla allerede er en nøglespiller. Vores ambition er at skabe et endnu stærkere fundament for vores ejere og den fremtidige vækst i virksomheden," fastslår Arla-koncernchef Peder Tuborgh.