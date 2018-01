Mand bag svensk lastbilangreb ville sprænge bombe i Danmark

Rakhmat Akilov, der stod bag et lastbilangreb i Sverige sidste år, har angiveligt sagt under en afhøring, at han oprindelig planlagde at udføre et angreb i Danmark.



Det skriver det svenske medie Expressen på sin hjemmeside.



"Først ville jeg begå en terrorhandling i Danmark og ikke i Sverige," skulle han have fortalt politiet.



Planen var at sprænge en bombe ved et Nato-kontor på dansk jord. Men angiveligt fik personer med forbindelse til den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat usbekeren på andre tanker.



"Jeg spurgte Islamisk Stat, og de svarede, at det var bedre at gøre det i Sverige."



Udtalelserne stammer ifølge Expressen fra dokumenter, der er blevet offentliggjort, efter at der tirsdag er blevet rejst tiltale mod Akilov. Han anklages for terror og forsøg på terror.



Fem personer mistede livet, da Akilov 7. april sidste år kørte med fuld fart gennem den travle Drottninggatan i den svenske hovedstad, Stockholm.



/ritzau/