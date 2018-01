Største aktiefald i USA siden maj 2017

Opdateret kl. 19.15 med oplysninger om endnu større aktiefald - For anden dag i træk bliver de amerikanske aktier handlet lavere. Det er første gang i år, at de amerikanske aktier falder to dage i træk. Dow Jones falder i et omfang ikke set siden maj 2017, og samlet falder aktierne i et omfang ikke set siden august 2017.



Dow Jones er nede med 1,45 pct., S&P 500 er nede med 1,09 pct., mens Nasdaq er nede med 1,04 pct. Med dagens fald er Dow Jones nu nede med 400 point i dagens handel og holder det fald indtil lukketid kl.. 22.00 dansk tid, så er det det største fald en enkelt dag siden juni 2018



Med til at trække aktierne ned er stigende renter og et stort fald i medicinal aktier, hvor medicinalaktierne under et falder 1,6 pct.



Medicinalaktierne falder efter at Amazon.com, Berkshire Hathaway og JPMorgan har meddelt, at de indleder et samarbejde, der skal mindske omkostningerne for de nævnte selskabers amerikanske ansatte.



"Vi har haft et ensidigt opadgående aktiemarked, og folk er ved at indse at det ikke er langtids holdbart," siger said Art Hogan, der er chefstrateg i B. Riley FBR til Bloomberg.



Mandag faldt Dow Jones med 177 point efter at renten på den 10-årige amerikanske statsobligation ramte 2,7 pct. for første gang siden 2014.



I dag stiger renten på den amerikanske 10-årige statsobligation til 2,773 pct, i det højeste niveau siden april 2014.