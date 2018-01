Stor dansk modekoncern fordobler resultatet og sætter salgs-rekord

Den næststørste spiller i den danske modeindustri, DK Company, mere end fordobler sin bundlinje. Topchef og hovedaktionær Jens Poulsen oplyser, at omsætningen i 2017 satte ny rekord på lige ved 3 mia. kr., mens resultatet før skat landede på 235 mio. kr.



På toplinjen er væksten hos DK Company på 7 pct. fra små 2,8 mia. kr. i 2016, mens fremgangen på resultatet før skat er markant i 2017 i forhold til de 104 mio. kr. året før.



Med disse tal har DK Company lagt afstand til den børsnoterede IC Group, som senest præsenterede en toplinje i 2016/17 på godt 2,7 mia. kr. og et resultat før skat på 122 mio. kr. - halvt så meget som DK Company.



Den klart største i modeindustrien i Danmark er Bestseller med en omsætning på vej mod 25 mia. kr.



"Vi begynder nu at høste af de mange frø, der er blevet sået gennem de seneste års opkøb. Vi kan se effekterne af den integration, der er sket løbende gennem hele virksomhedens levetid, og som nu viser gode resultater ikke kun i form af toplinjevækst, men også en kraftig vækst på bundlinjen," siger Jens Poulsen i en pressemeddelelse udsendt samtidig med, at den københavnske modeuge åbner.



Jens Poulsen og DK har over årene købt en del forskellige selskaber og modemærker op - bl. a. fra netop IC Group, fra Axcel-ejede Ball Group og fra ligeledes kapitalfondsejede BTX Group.



Modedirektøren venter vækst i de kommende år.



"Også i indeværende regnskabsår har vi grund til at forvente yderligere vækst. Vi er optimistiske for året og har realistiske forventninger til, at de gode takter opretholdes, idet vi allerede kan se ordrebeholdningen for første halvdel af indeværende regnskabsår," lyder det fra Jens Poulsen.



Lige som store dele af resten af den danske modebranche er DK Company vokset på eksportmarkederne. Ikke mindst på det største af dem alle, Tyskland, hvor DK mod hovedsæde i Ikast har lagt 35 pct. til sit salg. En stor del af den tyske vækst er kommet online.