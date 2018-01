Ejendomsmæglere får millionbøde for boykot af Boliga.dk

Dansk Ejendomsmæglerforening og EDC-gruppen, som er en af landets største ejendomsmæglerkæder, skal betale millionbøde for at have boykottet deres konkurrent boligportalen Boliga.dk i halvandet år.



Det er i strid med konkurrenceloven, har Københavns Byret afgjort tirsdag.



EDC-gruppen skal betale én million kroner i bøde, mens Dansk Ejendomsmæglerforening er idømt en bødestraf på 250.000 kroner.



De er dømt for sammen med fem andre ejendomsmæglerkæder at have begrænset konkurrencen i branchen, da de i fællesskab boykottede Boliga.dk fra 2009 til 2010.



Boykottet skete blandt andet ved, at kæderne nægtede at levere billeder til boligportalen og ligeledes ved at begrænse deres annoncering på siden.



Home, DanBolig, Nykredit Mægler, RealMæglerne Holding og Danske Selvstændige Ejendomsmæglere er de fem resterende ejendomsmæglerkæder.



De accepterede allerede i 2016 at betale en samlet millionbøde på knap 12 millioner kroner for at have boykottet Boliga.dk.



Men det nægtede EDC-gruppen og Dansk Ejendomsmæglerforening, som derfor gik i retten for at forsvare sig i sagen.



/ritzau/