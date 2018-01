Gyldendal nupper ny topmand fra Det Kongelige Teater

Gyldendal udnævner ny administrerende direktør. Det er Morten Hesseldahl, nuværende teaterchef i Det Kongelige Teater, skriver Gyldendal i en meddelelse.



Morten Hesseldahl erstatter tidligere direktør Stig Andersen, der har tegnet Gyldendal siden 1999. Det blev dog i slutningen af 2017 meddelt, at Stig Andersen ville gå på pension.



- Jeg er meget glad for at få denne enestående lejlighed til at forvalte både Gyldendals arv og fremtid. Litteratur, læsning, sprog er altafgørende for udviklingen af vores samfund og for samværet mellem mennesker.



- Udfordringerne fra markedet og i større forstand fra den tid, vi lever i, gør, at vi måske skal tænke anderledes end tidligere, men det bør ikke forandre forlagets grundlæggende opgave: at udgive god, væsentlig og vigtig litteratur, skriver Morten Hesseldahl i meddelelsen.



Morten Hesseldahl tiltræder sin stilling senest den 1. maj.



Gyldendal er Danmarks klart største forlag og med et stiftelsesår i 1770 også et af de ældste.



Morten Hesseldahl er dog langt fra uerfaren, når det kommer til store, danske kulturinstitutioner.



Hans nuværende stilling som teaterchef på Det Kongelige Teater kom efter, at han i flere år var kulturdirektør i Danmarks Radio. Før det var han direktør for Dagbladet Information.



Ud over direktørposterne er Morten Hesseldahl medlem af bestyrelsen i Det Obelske Familiefond og Kungeliga Operan i Stockholm.



- Det har været magtpåliggende for Gyldendals bestyrelse at finde en person, der både har sans for, hvad der rører sig i samfundet og blandt mennesker, sans for kulturelt lederskab og endelig anerkendelse af de forretningsmæssige vilkår, dette involverer, skriver bestyrelsesformand i Gyldendal Poul Erik Tøjner i meddelelsen.



/ritzau/