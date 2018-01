Det skriver medierne: Derfor tabte Novo Nordisk kampen om Ablynx

Drømmen om at købe en belgisk biotekvirksomhed er forbi for Novo Nordisk. Finansdirektør Jesper Brandgaard erkender, at det danske selskab ikke vil matche ærkerivalen Sanofis tilbudspris. Det rejser spørgsmålet, om det danske medicinalselskabs strategi var rigtig i jagten på det første store milliardopkøb i virksomhedens historie. Mikkel Irminger Sarbo, der er medlem af Coops bestyrelse, udfordrer Lasse Bolander som formand. En post, som bestyrelsesmedlemmet mener skal have mindre magt. De selvstændige brugsforeninger, der også opstiller en kandidat, mener, at koncernen har brug for tungere skyts i formandsstolen.

Novo Nordisks topchef, Lars Fruergaard, må se sig slået af rivalen Sanofi i kampen om at købe det belgiske biotekselskab Ablynx. Novo begik undervejs i forløbet strategiske fejl, lyder det fra en række kritikere. Revisionsgiganten KPMG blev udraderet i 2013, men har nu rundet en halv mia. kr. i omsætning og er oppe på 500 medarbejdere. Næste mål for topchef Thomas Hofman-Bang er en omsætning på 1 mia. kr. og en profitabel drift.Prisen er afgørende for franske Sanofis køb af belgiske Ablynx for snuden af Novo Nordisk. Men også planerne for selskabet har spillet ind. Omvendt kunne Ablynx ikke gennemskue, hvad Novos planer var. Novos CFO, Jesper Brandgaard, vurderer det danske tilbud som rimeligt, mens fransk analysehus anser prisen for Ablynx som temmelig høj Hovedparten af virksomheden Søgemedier, der gør det nemmere for mindre virksomheder at finde rundt i junglen af internetmedier, når de gerne ville annoncere, er solgt til kapitalfonden Adelis for et trecifret millionbeløb. Nu skal selskabet på opkøbsjagt.Møllerup gods vil på et par år femdoble arealet med hamp til blandt andet øl, mel, madolie, cremer og industrielt brug. Måler er at nå et salg på 100 mio. kr./ritzau/FINANS