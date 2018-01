Medier: FBI's næstkommanderende går af efter Trump-kritik

Vicedirektør i det amerikanske forbundspoliti (FBI) Andrew McCabe forlader sin stilling med øjeblikkelig virkning, fortæller en række anonyme kilder til en flere medier, herunder NBC News.



McCabe skulle have fortsat i stillingen frem til marts ifølge nyhedsbureauet Reuters, men smutter altså før tid.



Han er blevet udsat for kritik af USA's præsident, Donald Trump. Kritikken har gået på, at McCabe åbenlyst er politisk uenig med præsidenten.



/ritzau/