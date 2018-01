SAS har udsat sin generalforsamling lidt mere end en måned, da luftfartsselskabet skal bruge mere tid på at finde en ny formand som afløser for Fritz Schur, der meldte sin afgang tidligere på måneden.



SAS' generalforsamling stod til at blive holdt 5. marts, men nu er datoen sat til 10. april.



- Vi er i dialog med et antal kandidater, men de skal bruge mere tid på at afklare deres muligheder for at påtage sig et så omfattende job som SAS, siger Carl Rosén, der er formand for SAS' nomineringsudvalg, i en meddelelse.



Erhvervsmanden Fritz Schur meddelte for to uger siden, at han stopper som formand efter cirka ti år på posten. Den snart tidligere formand har desuden været en del af bestyrelsen i SAS siden 2001.



Indkaldelsen til generalforsamlingen ventes at blive udsendt 7. marts.



/ritzau/FINANS