SAS bruger små 2 mia. kr. på at købe præferenceaktier tilbage

SAS har besluttet at bruge 2,58 mia. svenske kr. - eller 1,90 mia. danske kr. - på at købe op til 4,9 mio. præferenceaktier tilbage, oplyser flyselskabet i en meddelelse.



SAS varslede i 2017 som led i en aktieemission, at det ville købe præferenceaktier tilbage, og nu har bestyrelsen besluttet at købe, hvad der svarer til syv ud af ti af de aktier, der findes.



Præferenceaktier er en særlig type aktier, som SAS i 2014 udstedte for at skaffe finansiering, og flyselskabet solgte i den forbindelse 7 mio. aktier til 500 svenske kr. stykket.



SAS fik 3,5 mia. svenske kr. ind til at polstre pengekassen og købe nye fly, men det var en dyr finansiering, da aktionærerne skulle have 12,50 svenske kr. i udbytte - uanset om SAS tjente penge eller ej - svarende til 10 pct. afkast om året.



SAS' køb af præferenceaktierne sker til 525 kr. stykket plus et udbytte på 1,53 kr. og vil blive gennemført 9. februar.



Efter købet vil der være 2,1 mio. præferenceaktier tilbage.



