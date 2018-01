USA åbner med faldende indeks og farvel til rekorder

Relateret indhold Aktieordbog

Det amerikanske aktiemarked indleder den nye uge med overordnede fald, efter at det gik på weekend med rekorder.



Fredag sluttede de tre ledende indeks, S&P 500, Dow Jones og Nasdaq, nemlig med stigninger på mellem 0,9 og 1,3 pct., hvilket var nok til at sikre de højeste indeksniveauer nogensinde.



Men mandag starter indeksene mellem 0,2 og 0,3 pct. lavere. Værst går det det teknologitunge Nasdaq-indeks, som imidlertid også var det, der steg mest i fredags.



Op til mandagens åbning havde handlen med futures indikeret fald i netop den størrelsesorden - altså mellem 0,2 og 0,3 pct.



- Tabene, vi ser frem mod åbningen, er kun marginale - særligt i direkte sammenligning med bevægelserne fra i fredags, sagde analytiker Craig Erlam fra Oanda ifølge Marketwatch frem mod markedsåbning.



- Det kommer til at blive endnu en vigtige uge for det amerikanske marked, hvor næsten en fjerdedel af S&P 500-selskaberne præsenterer deres seneste regnskab, den amerikanske centralbank holder sit første møde i året, og der kommer jobrapport om fredagen. Med det i tankerne er det ikke så mærkeligt, at vi ser en lille tilbagegang, tilføjede analytikeren.



Blandt de amerikanske selskaber har sodavandsproducenten Dr Pepper Snapple og kaffekæden Keurig Green Mountain kunnet meddele, at de går sammen om at skabe "en konkurrencedygtig spiller i drikkevareindustrien med en verdensklasse portefølje af ikoniske brands", fremgår det af en pressemeddelelse fra Keurig Green Mountain.



Som led i fusionen, der er blevet godkendt af bestyrelsen i Dr Pepper Snapple, vil sodavandsproducentens aktionærer modtage 103,75 dollar per aktie i kontant udbytte og samtidig få 13 pct. ejerandel i det fusionerede selskab, som vil hedde Keurig Dr Pepper.



Efter nyheden stiger Dr Pepper Snapple 26 pct. til 120,56 dollar.



Også flyfabrikanten Lockheed Martin, som blandt andet er kendt for at skulle levere nye kampfly til det danske forsvar, er i fokus, efter at selskabet før åbning leverede regnskab for fjerde kvartal af 2017.



Det viste bedre end ventet resultater sammenlignet med estimaterne fra de analytikere, som Bloomberg havde været i kontakt med op til offentliggørelsen. Eksempelvis endte omsætningen på 15,14 mia. dollar i kvartalet mod analytikernes estimat på 14,69 mia. dollar.



Oven på regnskabsoffentliggørelsen stiger Lockheed Martin 0,5 pct. til 346,70 dollar.



