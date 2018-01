Det sker i dag: Trumps store tale, renter og væksttal

State of The Union tale

USA's præsident Donald Trump holder kl. 15:00 dansk tid sin årlige State of the Union tale. For de finansielle markeder vil det være negativt, hvis han benytter lejligheden til at skrue op for retorikken om nødvendigheden af handelshindringer. Der er frygt for, at Trump lægger op til handelshindringer, efter at han sidste uge lagde told på import af blandt andet solpaneler og vaskemaskiner.



Yellens sidste rentemøde

Den Amerikanske Centralbank holder i dag og i morgen rentemøde, hvor mødes afsluttes med en rentemelding. Der ventes ikke de store nyheder fra mødet, som samtidigt er det sidste af slagsen med Janet Yellen i chefstolen. Således bliver der nok tale om et overleveringsmøde, hvor Yellen gør en dyd ud af at fortsætte den udstukne linje og ikke sende nye signaler inden Jerome Powell tager over.



Væksttal for Europa

Der kommer væksttal for eurozonen for fjerde kvartal. Jyske Bank forventer en vækst på 0,6 pcr. i kvartalet sammelignet med forrige års kvartal i eurozonen. Jyske Banks hovedscenarie er en vækst på 2,5 pct. i 2017, hvilket i givet fald vil være den højeste vækst i 10 år. I 2018 lyder bankens lidt forsigtige vækstskøn på 1,9 pct.