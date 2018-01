Formand for Ablynx: Ikke kun på grund af prisen valgte vi Sanofi

Det handler ikke kun om prisen, når Bo Jesper Hansen, bestyrelsesformand i belgiske Ablynx, skal forklare, hvorfor Sanofi endte med at købe selskabet, som Novo Nordisk ellers som den første konkurrent lagde op til at købe.



Novo bød 8. januar 30 euro per aktie, mens Sanofi endte med at få bestyrelsens nik med et bud på 45 euro per aktie. Sidstnævnte blev offentliggjort mandag:



Han lægger vægt på, at i sidste ende var det andet og mere end bare pris, der gjorde at Sanofi i sidste ende løb med sejren.



"Pris spiller en rolle, men Sanofis commitment til vores pipeline, til vores forskningscenter i Belgien, til vores partnerskaber og generelt til behandlingen af sjældne sygdomme har også vejet tungt. Så det har ikke kun været penge. Man bliver nødt til at se holistisk på det og tilgodese alle de interessenter, der er," siger bestyrelsesformanden.



Selv nu, hvor Novo Nordisk har opgivet at overtage Ablynx, der forsker i lægemidler inden for blødersygdomme, er Bo Jesper Hansen usikker på, hvad Novo Nordisks bud omfattede.



"Jeg ved ikke, hvordan Novo Nordisk har værdiansat, jeg sagde bare fra starten, at deres værdiansættelse ikke lever op til vores forventninger, og afstanden var for stor til, hvordan vi selv så det. Jeg kan ikke sige dig, hvordan det bud er opstået," siger Bo Jesper Hansen.



Novo Nordisk har mandag offentliggjort, at man ikke ønsker at komme med et nyt bud højere end Sanofis.