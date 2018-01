Region Hovedstaden fyrer projektdirektør efter udbudsfusk

Claes Brylle Hallqvist er nu forhenværende vicedirektør og projektdirektør på milliardprojektet Ny Bispebjerg Hospital i en sag om ulovlig forskelsbehandling af byggekonsortier.



Det er forretningsudvalget i Region Hovedstaden, der har truffet beslutningen om, at Claes Brylle Hallquist skal forlade stillingen efter en hovedrolle i forskelsbehandling af flere byggekonsortier, der havde budt på opgaven.



Det er sønderlemmende kritik fra Klagenævnet for Udbud, der er årsag til, at Brylle Hallquist nu får en fyreseddel.



Klagenævnet mener, at der har været tale om fusk undervejs i procesen, hvor et konsortium med KHR Arkitekter i spidsen vandt for næsen af bl.a. C.F. Møllers Tegnestue, der siden har anlagt erstatningssag, hvor der er gjort et krav gældende på 67,4 mio. kr.



Forretningsudvalget har desuden bedt administrationen om en redegørelse for den ledelsesmæssige håndtering af udbudsprocessen omkring valg af totalrådgiver for det nye Akuthus på Bispebjerg Hospital. Redegørelsen udføres som en advokatundersøgelse og forventes færdig primo april 2018, skriver regionen i en pressemeddelelse.



"Det er den meget alvorlige klagenævnskritik, der gør, at projektdirektøren er blevet afskediget. Sagen har en ekstraordinær karakter, og de alvorlige fejl skal selvfølgelig have konsekvenser for de implicerede," siger Martin Geertsen (V), regionsrådsmedlem og medlem af regionens forretningsudvalg til Jyllands-Posten.