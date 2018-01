Det skriver medierne: Fremgang for luksusbutikker

Velhavende udenlandske turister og danskere med flere penge mellem hænderne har opjusteret forventningerne hos luksusforretningerne i København. Danske virksomheder frygter, at den amerikanske skattereform vil gøre det dyrere for virksomhederne at opkøbe i USA.De seneste uger har udenlandske giganter opkøbt danske arkitektvirksomheder, en tendens som branchekilder spår vil fortsætte.Formanden for Coop, Lasse Bolander, offentliggør tallene fo r 2017 tidligere end normalt og tager derved hul på valgkampen. Danskerne er blevet bedre til at håndtere de uforudsete udgifter, der rammer næsten to ud af tre danskere. Tallet er således halveret i løbet af de seneste fire år.Den danske virksomhed Dansand, der sælger jyske sand i ørkenen, har satset stort på digitalisering og kan nu styre en grusgrav hjemmefra Danske topvirksomheder mener, at Folketinget har gjort det dyrere og sværere at hente arbejdskraft uden for EU. S er nu klar til at diskutere ændringer.Forsvarets indsats mod cyberangreb får med en ekstra pulje på 500 mio. kr. tilført 1,4 mia. kr. frem mod 2023. Det skaber glæde blandt flere cybersikkerhedsselskaber.Jens Heimburger og en række investorer har købt hovedparten af konsulenthuset Marselisborg, der tjener formuer på at få folk i arbejde/ritzau/FINANS