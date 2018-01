Mens du sov: Asiatiske markeder følger efter amerikansk rekord

De asiatiske markeder klarede sig pænt gennem mandagen med stigninger næsten hele vejen rundt. Det var især sidste uges gode takter på de amerikanske markeder, der fortsat smittede af, skriver nyhedstjenesten cnbc.com.



Således steg japanske Nikkei med 0,52 pct. Opturen skyldes til dels fine stigninger blandt landets bilfabrikanter, hvor Toyota førte an i løjerne ved at stige 0,57 pct.



Sydkoreas Kospi-indeks steg med over 1 pct. Her var det elektronikgiganten Samsung der med et hop på 1,14 pct. var kraftigt medvirkende til udviklingen.



I Australien lød stigningen på 0,5 pct. Her var markederne lukket fredag, pga. Australian Day.



I Kina var der også gode nyheder fra Shanghai Composite, der steg med 0,29 pct, mens Shenzen faldt 0,14 pct.



Finland genvælger præsident



Den populære Sauli Niinistö har skrevet historie i Finland.



Han har været Finlands præsident i de seneste seks år, og nu har han vundet søndagens præsidentvalg i første runde.



»Jeg er overrasket og berørt over den store støtte. Jeg må tænke over, hvordan jeg gør mig fortjent til det«, sagde Niinistö sent søndag.



Da var over 86 procent af stemmerne er talt op.



Han havde da fået 62,1 procent af stemmerne, mens hans nærmeste rival havde 13,1 procent. Ritzau