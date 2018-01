Styrelse afviser kritik af sterilt udstyr og støvsugerforbud

Når Styrelsen for Patientsikkerhed ser tandlæger over skulderen og fører tilsyn med, hvad der foregår på klinikkerne, så er det for patienternes skyld.



Det samme er de retningslinjer for hygiejne, der er udstukket for tandlægernes praksis.



Det siger Anette Lykke Petri, enhedschef og overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, efter at 1700 tandlæger har underskrevet et åbent brev med kritik af unødigt bureaukrati i styrelsen.



"Det Risikobaserede Tilsyn er vedtaget af et bredt politisk flertal. Vi administrerer bare loven, som er vedtaget efter en hel række sager, hvor patienternes sikkerhed har været i stor fare," siger hun.



Tandlægerne har en række konkrete kritikpunkter. Blandt andet om specifikke krav til hygiejnen der indebærer, at instrumenter, der skal i munden på patienterne, skal være sterile, og at der skal vaskes gulv frem for at støvsuges.



Men begge dele er der gode grunde til, siger Anette Lykke Petri.



"Patienterne skal udsættes for mindst mulig smitterisiko. Derfor har vi stillet krav om, at der ved tandbehandling, hvor der er risiko for blødning og dermed for bakterier i blodbanen, skal være sterile instrumenter, fordi de er i tæt kontakt med blodbanen.



"Ved at støvsuge kan man komme til at hvirvle støv og bakterier rundt i rummet, og derfor er der også risiko for, at det går i blodbanen på patienterne under en behandling,2 siger hun.



Underskriftsindsamlingen kommer, efter at 8500 læger tidligere i januar også skrev under på, at de havde mistillid til Styrelsen for Patientsikkerhed.



I brevet anklager lægerne styrelsen for at fokusere på straf og skyld frem for læring.



/ritzau/