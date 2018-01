Oversvømmelser ved Seinen truer Louvre og andre museer

Paris er lørdag i forhøjet alarmberedskab, efter at vandstanden i Seinen fortsætter med at stige og forværre oversvømmelser i den franske hovedstad.



Der blev fredag meldt om oversvømmede kældre, og nogle af indbyggerne i storbyens udkant blev tvunget til at sejle rundt på vejene i deres oversvømmede bydele.



Et lille hospital, hvor 86 patienter blev behandlet fredag, er blevet evakueret. Over 650 mennesker er blevet evakueret fra deres hjem i Paris-regionen.



Museerne Louvre, Musee d'Orsay og Orangerie museet har forberedt sig på mulige oversvømmelser, og Louvres afdelinger med islamisk kunst er blevet lukket.



Eksperter fra selskabet Vigicrues havde forudsagt, at vandstanden i Seinen i weekenden ville nå op til 6,2 meter, men de har nedjusteret prognoserne til 6,0 meter.



Men vandstanden skaber problemer for trafikken gennem byen og for alle, som lever tæt på de oversvømmede flodbredder.



Ænder i stedet for biler



Der er dybe vandpytter omkring mange parkerede biler, og en ung kvinde siger, at "det er fint at se ænder i gaderne i stedet for biler".



I et af byens velhavende kvarterer i det 16. Arrondissement siger viceværten Joao de Macedo, at en række værksteder og atelierer, som er indrettet i kældre, er blevet sikret ved blokering af vinduer. Inden for er alt flyttet væk fra gulvene.



I 2016 måtte Louvre og Musee d'Orsay ved Seinen flytte et stort antal kunstværker for at bringe dem i sikkerhed for oversvømmelser i floden, hvor vandstanden nåede over 6,5 meter - det højeste niveau i 30 år.



Louvre, som er verdens mest besøgte museum, besluttede på et tidspunkt under oversvømmelser i 2016 at holde dørene til museet lukket.



Også Musee d'Orsay, der tidligere blev brugt som jernbanestation, blev tvunget til at holde lukket. Museet er mest kendt for dets store samling af kendte impressionistiske malere som for eksempel Claude Monet og Pierre-Auguste Renoir.



