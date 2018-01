Det sker i dag: Kapitalmarkedsdag i Zealand Pharma

Relateret indhold Aktieordbog

SMV-konference i Kolding

Arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri (DI) er vært for SMV-konferencen 2018, som er en årlig konference for små og mellemstore virksomheder. På konferencen samles seks medlemmer af Disruptionrådet til en debat om digitalisering og fremtidens arbejdsmarked. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og LO-formand Lizette Risgaard er blandt deltagerne fra Disruptionrådet, som skal debattere med tre virksomhedsledere.



Mandat til næste brexit-fase

Europaministre fra EU27-landenes mødes i Bruxelles for at vedtage mandat til forhandlingerne om en overgangsordning efter britisk exit fra EU, brexit. Det sker forud for den anden fase af forhandlingerne mellem EU og Storbritannien. EU27 er betegnelsen for alle EU-landene, som forbliver i unionen.



Zealand Pharma holder kapitalmarkedsdag i Glostrup

Biotekselskabet Zealand Pharma holdt investormøde i USA i torsdag og nu er chancen der for danske investorer, når selskabet mandag eftermiddag giver et dybere indblik i strategien for selskabets lægemidler under udvikling.



Statistik

Fra USA kommer der tal for ordreindgangen af varige goder.