Avis: Trump beordrede særanklager fyret

USA's præsident, Donald Trump, beordrede ifølge avisen New York Times i juni sidste år den særlige anklager Robert Mueller fyret.



Præsidenten ombestemte sig dog, da en toprådgiver, Donald McGahn, truede med at trække sig i stedet for at følge ordren.



Det skriver The New York Times, der citerer fire unavngivne personer med kendskab til sagen.



Robert Mueller blev udpeget til særlig anklager i maj sidste år. Han undersøger påstande om, at Rusland påvirkede det amerikanske præsidentvalg i 2016 til Trumps fordel.



Han er blevet gjort opmærksom på episoden inden for de seneste måneder, i forbindelse med, at hans efterforskere har afhørt embedsmænd i Det Hvide Hus.



