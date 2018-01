Det skriver medierne: Danske virksomheder frygter amerikansk priseksplosion

En svagere dollar koster danske arbejdspladser, men det er ikke det store problem for den danske økonomi. Vi har et solidt opsving og et stort overskud på betalingsbalancen.Bag 4169 business angels' investeringer gemmer sig flere end 100.000 job fordelt på 10.000 danske virksomheder. Det fremgår af en ny kortlægning.Den amerikanske skattereform kan gøre det betydeligt dyrere for danske virksomheder at lave opkøb i USA. Det skyldes, at de amerikanske firmaer forventes at hive milliarder af dollars hjem til USA.A.P. Møller-Mærsk følger forhandlingerne om den nordamerikanske handelsaftale, Nafta, intenst. Koncernens investeringer i havneanlæg og skibe er meget langsigtede, og i investeringsbeslutningerne indgår eksisterende handelsaftaler.Markedet for spil som sportsvæddemål og kasino er i kolossal vækst, så staten kan tjene milliarder på at sælge den konkurrenceudsatte del af Danske Spil, mener analytikere. Men det skal gå stærkt, for mens konkurrenterne spurter af sted, så står Danske Spil stille.USA's finansminister indleder valutaopgør med at tale dollar ned i kurs. Mario Draghi nægter at deltage i verbal devaluering for at fremme konkurrenceevneEfter at Nordea mistede i alt 30.000 kunder i 2015 og 2016, bekræfter topchef Frank Vang-Jensen, at banken også tabte kunder i 2017. Og han tør ikke love, at flugten stopper i år. Dårligt image forhindrer prishop, og årsregnskabet skuffer.Coop skal i den kommende strategiperiode spare penge, og det kommer til at koste en del butikker livet. Resten skal arbejde på en smartere måde.Efter at have investeret for 1 mia. kr. i solparker går Nordic Solar Energy efter en børsnotering i 2020. Det kræver en tredobling af selskabet, der er et privatejet investeringsselskab, der udelukkende investerer i europæiske solparker./ritzau/FINANS