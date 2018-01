Aktivist får nej til søgsmål mod Facebook

En østrigsk mand får ikke lov at stå i spidsen for et gruppesøgsmål i sit eget land mod Facebook på vegne af tusinder af brugere af det sociale medie.



Det afgjorde EU-Domstolen torsdag i en dom, der er et nederlag for advokaten og aktivisten Max Schrems.



Han mener, at Facebooks aftaler med europæiske forbrugere udgør et misbrug af data, der krænker privatlivets fred.



Men den sag må han enten køre på egne vegne i Østrig eller som et gruppesøgsmål i Irland. Det fremgår af dommen.



Facebook har sit europæiske hovedkvarter i Irland.



Afslaget til Schrems skyldes, at han som repræsentant for tusinder af brugere af Facebook er professionel og ikke almindelig forbruger.



/ritzau/