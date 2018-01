Det sker i dag: Donald Trump taler i Davos

Trump taler i Davos

USA's præsident, Donald Trump, taler i dag på World Economic Forum i Davos. Forummet begyndte tirsdag i Schweiz og samler topfolk inden for økonomi og politikere. Ifølge Reuters begynder talen klokken 14.00.



Præsidentvalg i Tjekkiet

Tjekkiet stemmer fredag i præsidentvalget, som fortsætter lørdag. Første runde af præsidentvalget fandt sted 12. og 13. januar. Den nuværende præsident Milos Zeman stiller op igen og er videre til denne anden runde. Han er kendt for at støtte USA's præsident Donald Trump og være imod migranter. Zeman skal op imod Jiri Drahos, som er EU-venlig og tidligere chef for det tjekkiske videnskabsakademi. Zeman fik i første runde 38,6 procent af stemmerne, mens Drahos fik 26,6 procent.



Tal, tal, tal...

Fredagens statistik-runde begynder med forbrugerprisudviklingen i december i Japan, og fortsætter med detailsalgsudviklingen i Sverige for december. Storbritannien medler i løbet af formiddagen om udviklingen i bnp, mens USA i løbet af eftermiddagen annoncerer tal for udviklingen i privatforbruget i fjerde kvartal samt bnp-væksten i samme periode og endeligt de foreløbige tal for ordreindgangen på varige gode i december.