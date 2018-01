Arla lukker stort mejeri i Aarhus: 160 job flyttes

Arla lukker det store Brabrand Mejeri i Aarhus. 160 arbejdspladser flyttes sammen med produktionen af især yoghurt og creme fraiche.



Baggrunden er, oplyser Arla, en stigende efterspørgsel på yoghurt-produkter fra europæiske forbrugere og manglende mulighed for at udvide produktionen i Aarhus.



Mejeriet lukkes først om halvandet år, og Arla venter derfor, at en stor del af de 160 medarbejdere kan hjælpes i andre job - hos Arla eller andre steder.



"De europæiske forbrugere købere flere og flere yoghurt-produkter, og vi er nødt til at kigge på, hvordan vi kan sikre den fremtidige kapacitet og yoghurt-produkter af høj kvalitet på tværs af de europæiske lande. Da vi ikke har mulighed for at udvide produktionen på Brabrand Mejeri på grund af beliggenhed og omkostninger i produktionsudstyr, flytter vi derfor produktionen ud i nogle kompetencecentre på mejerier fortrinsvis i Danmark, Tyskland og Holland," siger Jakob Bernhard Knudsen, landedirektør for Arla Danmark.



Hovedmængden af den produktion, der flyttes fra Brabrand Mejeri, bliver fastholdt i Danmark på Slagelse Mejeri og Hobro Mejeri, hvor antallet af ansatte derfor skal udvides.