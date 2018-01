Kviklån-bank får 25.000 i bøde for misvisende oplysninger

Kviklån-banken Ekspres Bank idømmes en bøde på 25.000 kroner for at have overtrådt markedsføringsloven.



Det har Østre Landsret afgjort torsdag formiddag. Bødestraffen er blevet nedsat fra 100.000 kroner, hvilket Retten i Glostrup ellers dømte banken til at skulle betale for lovovertrædelsen tilbage i 2016.



Banken får bødestraffen for at have undladt at informere forbrugeren om væsentlige lovpligtige oplysninger.



/ritzau/