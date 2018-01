Det skriver medierne: Novo-ejer kaster en kvart milliard efter nyt superprojekt

To af landets store banker slukkede ved årsskiftet for salget af Topdanmarks pensionsprodukter. Lukningen af de to salgskanaler kan ifølge flere branchefolk være med til at placere selskabet som opkøbsmål, for distribution er nøglen til succes.Antallet af megaopkøb af virksomheder sætter global rekord i januar, viser nye tal. De mange opkøb skyldes, at virksomhederne vælter sig i penge, og at renteniveauet samtidigt er rekordlavt.Danmark – og særligt en række danske læger – har været med til at gøre Genmabs kræftmiddel Darzalex til en global succeshistorie. Det er budskabet fra det danske biotekselskabs store amerikanske partner, Janssen Biotech.Den amerikanske kapitalfond, der forsøger at overtage Nets, har indledt en stor annoncekampagne for at minde aktionærerne i Nets om, at tilbuddet på virksomheden snart udløber. Det kan være et tegn på, at der mangler godkendelser.Den stenrige Novo Nordisk Fonden kaster 255 mio. kr. efter et nyt supermikroskop, der har potentiale til på sigt at føre til nye lægemidler. Navnet på det nye supermikroskop er MicroMax, og det bliver verdens mest avancerede af sin type.Mens der er utilfredshed i kulisserne hos dagligvarekæden Coop, præsenterer ledelsen med formand Lasse Bolander i spidsen en strategiplan, der rummer et lavprisprogram og massive besparelser i flere kæder. Initiativet preller af på de vrede lokale brugsforeninger, der stadig satser på et kampvalg om formandsposten i april.Eksperter vurderer, at legofilmen "Star Wars" ikke bliver nær den samme legetøjssucces, som tidligere fim har haft. Det antydes af forskellige meldinger fra eksperter, der har kigget nærmere på salget af "Star Wars"-relateret legetøj.A.P. Møller-Mærsk erkender, at den ny fælles virksomhed med IBM er afhængig af, at praktisk talt alle i hele transportleddet er med på projektet. Hvis det fælles it-sats skal blive en succes, kræver det, at hele transportkæden køber ind via projektet, mener Mærsk-direktør.Tingene går ikke som planlagt for den ambitiøse elektronikkæde Power. Der åbnes højest to nye varehuse i år, fastansatte har fået deltidskontrakter, og køkkener skal sælges af hvidevaresælgere. Nu skal Power tjene penge.Formanden i det krakkede Led- firma Hesalight, Lars Jørgensen, fik ca. 12 mio. kr. på tre år, men kurator mener, at aftale om bonus er ugyldig./ritzau/FINANS