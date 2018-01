Det skriver medierne: Danske Bank åbner mobilbanken for kunder med konti hos konkurrenter

A.P. Møller–Mærsks aktiepost i franske Total, der har købt Maersk Oil, har været et gyldent bekendtskab for Mærsk-aktionærerne. Total-aktierne er nu næsten 34 mia. kr. værd.Efter at fysiske butikker i en årrække er rykket på nettet i kampen om kundernes gunst, åbner webshops nu fysiske butikker for at tilfredsstille de danske forbrugere.Siden 2015 er kronen skudt i vejret over for blandt andet den amerikanske dollar og den kinesiske yuan. Det gør eksportvarer dyrere i fjerne lande og får virksomhederne til at søge mod Europa.Hver fjerde kunde i Danske Bank bruger også andre banker. Nu får bankens kunder et samlet overblik over privatøkonomien, idet Danske Bank åbner for konkurrenterne i storbankens mobil- og netbank.En helt ny flanke åbnes i skandalen om det krakkede LED-firma Hesalight. Myndighederne har fundet ud af, at Hesalight fra starten af 2015 til konkursen i efteråret 2016 har fået 23,5 mio. kr. i momsrefusion, som selskabet ifølge Skat ikke var berettiget til.A.P. Møller-Mærsk har været i dialog med en række toneangivende norske aktører inden for drilling om et partnerskab for Maersk Drilling. Det inkluderer Aker ASA, Odfjell Drilling og Borr Drilling. Det sandsynligste scenarie er, at det bliver en del af en joint venture med en tredjepart.Mens Nordea og Sydbank forbyder de ansatte at handle med kryptovalutaer, er der ikke et egentligt forbud i Danmarks Nationalbank. Det er på trods af, at nationalbankdirektør Lars Rohde flere gange har udtalt sig i stærkt kritiske vendinger om kryptovalutaer./ritzau/FINANS