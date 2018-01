Et kraftigt skælv med en styrke på 8,2 har rystet et område 250 kilometer sydøst for Chiniak i den amerikanske delstat Alaska.



Geologiske eksperter i USA advarer om, at der er risiko for en tsunami.



Skælvet fandt sted i 10 kilometers dybde klokken 10.31 dansk tid.



Der blev øjeblikkeligt udsendt advarsler om fare for en tsunami i dele af Alaska og Canada. Der er samtidig varslet øget overvågning ned langs den amerikanske vestkyst.



/ritzau/Reuters