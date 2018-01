Dansk modebranche sætter rekord: Tre mænd får gennembrud i Tyskland

Modedirektør Niels Bruun er en glad mand, fuld af optimisme. Han og partnerne, Peter Stengade og Carsten Søndergaard Jensen, har endelig med deres herretøjsfirma fået et gennembrud på det enorme tyske marked. Dét kan løfte omsætningen i virksomheden Bruun&Stengade markant.



"Vi fik pludselig via en canadisk kunde en indgang til varehus-kæden Kaufhof i Tyskland, og nu er vi på vej ind hos alle de store. Vi regner med i år at tredoble vores omsætning i Tyskland," siger Niels Bruun.



Han har dermed mundvigene lige så højt oppe som resten af den danske modeindustri, som i 2017 med 5 pct. samlet eksportfremgang til 28,7 mia. kr. aldrig har solgt mere i udlandet. Og totalt steg branchens omsætning med 4 pct. til rekord-høje 44,6 mia. kr., viser en opgørelse fra Dansk Mode & Textil.



På det suverænt største marked for dansk modetøj, Tyskland, var væksten i fjor endda på hele 14 pct., så den danske modeindustri nåede et salg på 9 mia. kr.



Men der er - både i Tyskland og på mange andre markeder - meget mere at komme efter.



Det fastslår international chef og ansvarlig for analyser i Dansk Mode & Textil Michael Hillmose.



"Vi glæder os over, at branchen igen sætter rekord. Alligevel er vi overbevist om, at der fortsat er mere vækst at hente," siger han forud for den københavnske modeuge, der indledes i næste uge.



Brancheorganisationen peger på, at tal fra McKinsey forudsiger en vækst i det globale tøjsalg på 3-4 pct. i år. Det er mere end væksten på 2-3 pct. i 2017.



To af tre tror på vækst



En undersøgelse foretaget af Dansk Mode & Textil viser også, at 68 pct. af medlemsvirksomhederne venter salgsvækst i år.



"Forhåbentlig kan den optimisme omsættes i højere vækstrater. Der er fortsat stort potentiale i den danske modebranche. Det gælder på de markeder, hvor danske brands allerede er etableret, men i vores optik er der også muligheder for at opdyrke nye eksportmarkeder," siger Michael Hillmose og nævner som eksempel markederne i Central- og Østeuropa, hvor efterspørgslen er voksende.



I Bruun&Stengade, som udelukkende sælger herretøj, oplyser Niels Bruun, at tyske kunder i år ventes at købe for 15-20 mio. kr. Det store onlinekoncern Zalando kommer på kundelisten nu og giver adgang til mange nye mulige kunder.



Bruun&Stengades agent i det tyske tror på et salg af skjorter, bukser, blazere osv. på 75 mio. kr. i løbet af kort tid. Det vil Niels Bruun dog ikke lige love, men når han til i dag kun sælger til 10 af de omkring 100 Kaufhof-varehuse og f. eks. heller ikke endnu har åbnet egne butikker i Tyskland, så er der et stort potentiale.



Kun kradset i overfladen



"Faktisk har vi jo kun kradset i overfladen dernede. Vi har været i Tyskland i flere år, men da en canadisk kunde overtog Kaufhof-varehusene i Tyskland, tog vi alle tre på besøg dernede. Samtidig fandt vi ud af, at vi nok lå lige en spids for højt prismæssigt, og da vi ændrede på det, så skete der noget," fastslår han.



Niels Bruun startede Bruun&Stengade sammen med Peter Stengade for 14 år siden og solgte i starten kun skjorter. De fylder stadig meget, men i dag laves en fuld herrekollektion. Salget sker i tre egne forretninger i Københavnsområdet og engros til andres forretninger i ind- og udland - samt i begrænset omfang online.



I brancheforeningen Wear under Dansk Erhverv er direktør Nikolai Klausen også overbevist om, at der kan hentes flere penge hjem på salg til tyske modekunder.



"Tyskland har de seneste år været det marked der har vist største potentiale. Danske modevirksomheder har været gode til at tilpasse deres design og forretningsmodel, så de både tiltaler slutforbrugerne og deres kunder. Tyskland har fortsat stort potentiale. Vi ved fra vores medlemmer at de har den største afsætning i det nordlige Tyskland, hvorimod Sydtyskland fortsat er forholdsvis uopdyrket," mener han.