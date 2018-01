Tyrkiet optrapper kamp mod kurdere på alle fronter

Tyrkiet siger efter fortsatte angreb på en kurdisk milits i Syrien, at landet forventer hurtigt at kunne nå dets militære mål.



Den militære offensive har åbnet en ny front i den komplekse konflikt i Syrien, hvor mange af de kæmpende grupper har både allierede og fjender i udlandet.



Trods bekymring i USA, Nato og EU fremturer Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.



- Der kan ikke blive tale om at standse fremrykningen i Afrin. Vi har diskuteret det med vore russiske venner, og vi har en aftale med dem. Og vi har også diskuteret det med USA og andre koalitionsstyrker, fastslår Erdogan.



Ved Tyrkiets militære offensiv mod en kurdisk milits i det nordlige Syrien er mindst en tyrkisk soldat blevet dræbt, skriver det tyske nyhedsbureau dpa med henvisning til det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu.



En talsmand for den kurdiske YPG-milits i Syrien sagde mandag, at 18 civile, deriblandt kvinder og børn, var blevet dræbt.



- Rusland har været med til at bane vej for, at tyrkiske krigsfly kan flyve ind i Syrien og bombe mål i Afrin, sagde talsmanden.



YPG-militsen siger, at tyrkiske luftangreb mandag blev rettet mod to landsbyer i Afrin-området.



Tyrkiet beskylder YPG for at stå i ledtog med den forbudte tyrkisk-kurdiske oprørshær PKK. Det tyrkiske angreb sætter USA i en vanskelig situation. YPG har været en vigtig aktør for USA i kampen mod Islamisk Stat.



Operationen, hvor tyrkiske krigsfly og artilleri støtter en større fremrykning på landjorden, er rettet mod kurderne i Syriens Demokratiske Styrker.



- Vi er fast besluttede på vores handlinger. Vi rykker ikke tilbage, hedder det i udtalelser fra Erdogan.



Tyrkiet har også gennemført luftangreb mod militante kurdere i det nordlige Irak -i Zap-regionen nær Tyrkiets sydøstlige grænse.



I Tyrkiet har myndighederne også optrappet kampen mod kurdiske grupper. Mindst 42 mennesker blev anholdt mandag for at "sprede terroristisk propaganda på sociale medier", hvor de anholdte havde skrevet om tyrkerne militære operationer i Syrien.



/ritzau/Reuters