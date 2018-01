Grækenland får 6,7 milliarder euro i ny hjælpepakke

Efter at den græske regering har vedtaget en række omstridte reformer, har eurolandenes finansministre mandag godkendt endnu en hjælpepakke til Grækenland.



Det betyder, at det gældsplagede land kan se frem til yderligere 6,7 milliarder euro.



Det sydeuropæiske land har siden 2010 fået hjælp tre gange med store redningspakker til mange milliarder kroner.



Det tredje redningsprogram, som for øjeblikket er en vigtig finansiel støtte til grækerne, løber frem til august. De politiske ledere i Athen håber, at landet derefter kan vende tilbage til markedsfinansierede lån.



Men reformerne af den græske finans- og arbejdsmarkedspolitik, som eurogruppen har krævet til gengæld for hjælpepakken, har ikke været lige populære i hele landet.



En række græske fagforeninger har været på gaden for at protestere mod nedskæringer og besparelser.



