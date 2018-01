Manchester United køber Alexis Sánchez i Arsenal

Fodboldklubben Manchester United har været på rov hos Premier League-rivalen Arsenal.



Mandag aften meddeler United, at klubben har sikret sig det offensive trumfkort Alexis Sánchez.



Som et led i handlen sender Manchester United offensivspilleren Henrikh Mkhitaryan til Arsenal.



"Jeg er meget glad for at komme til den største klub i verden," siger Alexis Sánchez til Manchester Uniteds hjemmeside.



"Jeg har tilbragt tre et halvt fantastiske år hos Arsenal, og jeg tager meget positive minder med mig om denne store klub og dens fans. Chancen for at spille på dette historiske stadion (Old Trafford, red.) og arbejde med José Mourinho (Uniteds manager, red.) var noget, jeg ikke kunne sige nej til," tilføjer han.



"Jeg er meget stolt over at være den første chilenske spiller, der nogensinde spiller for Uniteds førstehold. Jeg håber, at jeg kan vise klubbens fans over hele verden, hvorfor klubben ønskede at tilknytte mig," siger angriberen.



Alexis Sánchez blev tidligere i vinterens transfervindue rygtet på vej til Manchester City, der topper den engelske Premier League suverænt.



José Mourinho glæder sig over at kunne føje chileneren til sit arsenal af offensive kort, der i forvejen tæller navne som Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic, Marcus Rashford og Jesse Lingard.



"Alexis er en af de bedste offensivspillere i verden, og han fuldender vores meget unge og talentfulde gruppe af angribere," siger manageren.



/ritzau/