Kompromis er indgået om USA's budget

Opdateret 19.03 Nedlukningen af den amerikanske regering på grund af uenighed om finansloven for 2018 ser ud til at lakke mod enden i USA.



"Om få timer vil den amerikanske regering genåbne," siger demokratisk mindretalsleder i USA's Senat, Chuck Schumer. Medier skriver, at partier indgår kompromis om budget.



Den amerikanske regering har været lukket i tre dage, og 800.000 offentligt ansatte er på tredje døgn sendt hjem uden løn.



Visumkontorer, museer, nationalparker og et væld af andre institutioner, hvor der nu er lukket og slukket, alt i mens de to partier, republikanere og demokrater, har gang i en af de hårdeste og bitreste armlægninger nogensinde.



Det har været situationen i dag i kaosramte USA, der siden lørdag har været ramt af en såkaldt 'government shutdown', hvor der ikke længere er penge til at finansiere de ikke-vitale dele af den offentlige sektor.



Nedlukningen er en realitet, fordi præsident Trumps republikanske parti og Demokraterne ikke kunne blive enige om en ny finanslov for i år, men nu ser det ud til at et kompromis er fundet, skriver flere medier.



I sin tale i Senatet lader Schumer forstå, at demokrater vil stemme for en midlertidig forlængelse af det amerikanske budget.



Det vil betyde, at statslige ansatte atter kan møde på arbejde.



"Efter adskillige drøftelser, tilbud og modtilbud er den republikanske leder og jeg nået til en forståelse," siger han.



"Vi vil stemme i dag for at genåbne regeringen for at fortsætte en forhandling om en omfattende aftale, fortsætter han og henviser til, at det haster med en få landet en aftale for op mod 800.000 unge immigranter," tilføjer han.



En aftale om at lade dem bo, arbejde og studere i USA udløber om kort tid. Hvis ikke Kongressen finder en aftale, så vil de blive udvist af USA.



De statsligt ansatte har været sendt hjem uden løn siden fredag, hvor det ikke lykkedes at samle de nødvendige 60 stemmer i Senatet til at forlænge budgettet.



/ritzau/