Offentlige fagforeninger går tilbage til forhandlingsbordet

De offentlige fagforeninger er tilfredse med udviklingen i overenskomstforhandlinger i forhold til lærerne. Det var at ultimativt krav for fortsatte forhandlinger.



Det skriver de offentlige fagforeninger under CFU og Forhandlingsfællesskabet i en pressemeddelelse.



Op til forhandlingerne havde fagforeningerne indgået en musketer-ed om, at en forhandling af lærernes arbejdstid var et ultimativt krav, inden nogen andre forhandlinger om overenskomsterne kunne fortsætte.



Det var dermed en trussel om en potentiel storkonflikt.



"Det er den første forudsætning for, at der overhovedet er udsigt til at lande en aftale. Men der er stadig lang vej igen, og vi er langt fra enige om indholdet. Det er det, vi nu skal forhandle videre om. Vi vil fra vores side gøre alt, hvad vi kan, for at opnå en aftale, som lærerne kan være tilfredse med," skriver Anders Bondo Christensen, formand for Lærernes Centralorganisation, i pressemeddelelsen.



/ritzau/